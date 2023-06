Leserfoto Schnäbelnde Störche bei Grefrath entdeckt

Grefrath · Eine Radtour am Niederrhein ist eine feine Sache – meist ist die Strecke eben, und so müssen die Radler nicht allzu viel Kraft aufwenden, um voran zu kommen. Positiver Nebeneffekt: Die herrliche Landschaft lässt sich so viel besser genießen.

01.06.2023, 17:40 Uhr

Schnappschuss von Detlev Levartz aus Nettetal-Lobberich, aufgenommen bei einer Fahrradtour am 29. Mai 2023 in der Nähe von Grefrath. Foto: Detlev Levartz

Das tat jetzt auch unser Leser Detlev Levartz aus Nettetal-Lobberich und hatte großes Glück: In der Nähe von Grefrath entdeckte er zwei schnäbelnde Störche und hielt diese im Bild fest. Bei den großen Vögeln, die als Symbol der Elternliebe und Dankbarkeit gelten, ist der Niederrhein beliebt: 169 Paare wurden im vergangenen Jahr in der Region gemeldet, sieben im Kreis Viersen. msc/Foto: Detlev Levartz

(msc)