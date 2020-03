Leserreaktionen : Neuralgische Stellen für Radfahrer in Kempen

Kempen Als Beispiele wurde etwa die Vorster Straße benannt.

(hd) Zum Thema Fahrradfahren in Kempen (Ausgabe vom 2. März) sagte eine Rentnerin aus Tönisberg, eine fahrradfreundliche Stadt sei auf jeden Fall ein wichtiges Ziel: Sie selber fühle sich als gehbehinderte Fußgängerin in Kempen nicht sicher Das liege zum einen am Kopfsteinpflaster, zum anderen aber auch an Radfahrern, denen man ausweichen müsste: „Ich bin kaum zum Einkaufen in Kempen, was ich sehr schade finde.“