St. Annenhof in Kempen : Ein Granitwürfel zum Abschied

Herbert Knops (r.) bei seiner Verabschiedung in der Kirche St. Josef in Kempen. Foto: Friedhelm Reimann

Kempen Herbert Knops, der Leiter des St. Annenhofes, geht in den Ruhestand. Die Nachfolge ist geregelt. Warum er jetzt in der Rentenzeit nicht in ein „Loch“ fallen kann.

Der St. Annenhof und Herbert Knops, das war eine Einheit. Sein gesamtes Arbeitsleben, 38 Jahre lang, hat der studierte Sozialpädagoge im Kempener Kinderheim verbracht, das sich in Trägerschaft der katholischen Pfarre St. Mariä Geburt befindet. Zunächst als junger Angestellter ab 1984, frisch nach seinem Studium, in den letzten Jahrzehnten dann in voller Verantwortung als Leiter der Einrichtung für aktuell 105 Kinder, junge Menschen und Familien sowie mit rund 100 Mitarbeitern. Für den 62-Jährigen geht es ab April in Rente. Seine Nachfolge war schrittweise geregelt worden. Seit dem 1. November 2021 konnte sich seine designierte Nachfolgerin, Sozialpädagogin Dörte Großmann, bereits einarbeiten. Am 1. Februar 2022 war die offizielle Amtsübergabe.

Und nun – nach einigen Wochen des Übergangs – ist endgültig Schluss. Mit einem feierlichen Festakt in der Kirche St. Josef in Kempen-Kamperlings verabschiedeten sich am Freitag Arbeitgeber, zahlreiche Kollegen, Freunde und Weggefährten von Herbert Knops. Nach einem besinnlichen Auftakt, gestaltet von Propst Thomas Eicker und der Religionspädagogin Claudia Tißen, bedankte sich Hildegard Schmitz-Reichel als Vertreterin des Kirchenvorstands von St. Mariä Geburt für den „unermüdlichen Einsatz“ von Herbert Knops. Sie lobte seine Loyalität und Fairness – und seine zumindest äußerliche Ruhe: „Wirklich wütend habe ich Sie nie erlebt“, sagte sie, „aber Sie haben sich manchmal die Haare gerauft, bis sie zu Berge standen“, fügte sie zum Amüsement der Anwesenden hinzu. Die letzten beiden Jahre mit dem Neubau am Kauertzacker und der Pandemie seien noch einmal sehr herausfordernd gewesen.

Propst Thomas Eicker überreichte für den Träger ein „gewichtiges, kunstvolles und nachwirkendes“ Geschenk: Einen schwarzen Steinwürfel aus schwedischem Granit, gefertigt vom Kempener Steinmetz und Bildhauer Manfred Messing. Er trägt eingraviert auf seinen Seiten drei philosophische Grundfragen zum Sinn des Lebens, sowie die Silhouette des von-Nievenheimschen-Hauses mit seinem Stufengiebel, das zum St. Annenhof im Herzen der historischen Kempener Altstadt gehört. Zudem ist auf einer Seite die Jakobsmuschel zu sehen, die Herbert Knops als Pilgerfan auf dem St. Jakobsweg auszeichnet. Was auf der untersten Seite des Würfels zu finden ist, verriet Thomas Eicker nicht: „Sie steht für alles Unvorhergesehene, noch zu Gestaltende.“

Knops‘ langjähriger Freund und Weggefährte Klaus Esser ist Vorsitzender des Bundesverbandes katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen (BVkE). Er bescheinigte Herbert Knops Treue und Durchhaltevermögen. „Du bist ein Gottsucher und Menschenfreund,“ sagte er, einer, der wolle, „dass die Welt ein bisschen besser werde.“ Vor acht Jahren ist Knops mit seiner Frau von Kempen nach Wachtendonk gezogen, in ein Haus mit großem Garten und Fischteich. Kinobesuche, Schwimmen, Sauna und Radfahren stehen auf seiner To-do-Liste ab April 2022. „Viele sagen, man würde erst mal in ein Loch fallen, wenn man in Rente ist, aber das ist jenseits meiner Vorstellung“, hatte Knops im vergangenen Jahr bei einem Gespräch mit der RP erzählt. Ihm gelänge das „Gefühl von Urlaub“ sehr gut. Und für das Wandern dürfte er jetzt auch mehr Zeit haben.

(evs)