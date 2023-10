Fertigstellung verzögerte sich Lehrschwimmbecken in Grefrath soll im Sommer 2024 fertig sein

Die Arbeiten an der Lehrschwimmhalle im Hallenbad in Grefrath laufen auf Hochtouren, betonten die Gemeindewerke. Das Fachunternehmen für Schwimmbad­technik sei in den vergangenen Wochen ebenso fleißig im Einsatz gewesen wie die Firma für Lüftungstechnik, die hauseigenen Elektriker und Gas- und Wasser-Installateure der Gemeindewerke und die Fensterbauer. „Nachdem die Fassade an der Schwimmhalle demontiert werden musste, um die neue Halle an die bestehende anzuschließen, lag die Halle über den Sommer offen“, erklärt Erik Ix, Geschäftsführer der Gemeindewerke. Nun werde sie wieder geschlossen und die Halle zum passenden Zeitpunkt wieder dichtgemacht, um im Winter für die Schwimmerinnen und Schwimmer zur Verfügung zu stehen. „Auch die Fliesenarbeiten im Übergangsbereich zwischen neuer und bestehender Schwimmhalle sind inzwischen abgeschlossen“, sagte Ix.