Lecker essen gehen im Kreis Viersen : Trattoria „Turii“ in Oedt

Trattoria „Turii“ in Oedt

In der Trattoria „Turii“ in Grefrath-Oedt kocht der Chef Salvatore Barone persönlich. Foto: Norbert Prümen

Grefrath In einem denkmalgeschützten Haus aus dem 17. Jahrhundert kommen Liebhaber der italienischen Küche in Grefrath-Oedt auf ihre Kosten. Chef Salvatore Barone erzählt, welche Gerichte besonders beliebt sind.

Stilvoll, gemütlich und familiär präsentiert sich das italienische Lokal im restaurierten denkmalgeschützten Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert. Der Italiener Salvatore Barone (57) hat bereits im Juni 2015 im Herzen von Oedt sein „Turii“ eröffnet, vormals „Pizzeria Bella Cava“. Der Name Turii ist alt-sizilianisch, eine Kurzform von Salvatore. Barone stammt aus Sizilien , Comiso, wohnt in Oedt und kam 1982 nach Deutschland.

Im „Turii“ kocht der Chef persönlich – und das mit Leidenschaft, betont Barone: „Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich in der Gastronomie heimisch und liebe es, meine Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Viele kennen mich noch aus meiner Zeit in Viersen, als ich dort lange das Restaurant ,La Scala‘ führte. Wir bieten original ,Cucina Italiana‘. Alles wird frisch zubereitet, beste Qualität steht bei uns an erster Stelle, verbunden mit sympathischem und zuvorkommendem Service. Wir geben alle unser Bestes, damit sich unsere Gäste rundum wohlfühlen.“