Im Casino der Tennisgesellschaft KLC zieht zufriedene Bilanz und dankt Ehrenamtlern

Der Kempener Leichtathletik-Club (KLC) wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Eine Feier wird es aber erst in fünf Jahren zum 75-jährigen Jubiläum geben. „Dann werden wir es richtig krachen lassen“, kündigte der KLC-Vorsitzende Frank Brötz auf der Jahreshauptversammlung im Saal der Casino Tennisgesellschaft am Freitagabend an.