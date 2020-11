Late-Night-Shopping in Kempen und St. Tönis : Wenig Interesse am Late-Night-Shopping

Die Resonanz auf die Lichternacht in St. Tönis – ansonsten eine sehr beliebte Veranstaltung mit Kaufabend – blieb bei den Einzelhändlern weit hinter den Erwartungen zurück. Es fehlten – coronabedingt – Essens- und Getränkestände. Fotos (2): Prümen Foto: Norbert Prümen

St. Tönis/Kempen Mit der „Lichternacht“ in St. Tönis und dem „Feierabend-Shoppen“ in Kempen wollte der örtliche Einzelhandel wegen der Corona-Krise entgangene Umsätze zumindest teilweise wettmachen. Doch die Kundschaft blieb aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva Scheuß

Zwei Gelegenheiten zum abendlichen Einkauf mitten in der zweiten Coronawelle: Am Freitagabend lockten sowohl die Interessengemeinschaft St. Tönis erleben als auch der Werbering Kempen mit verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr in ihre jeweiligen Innenstädte.

In St. Tönis hat die „Lichternacht“ am ersten Freitag im November Tradition. Und auch diesmal schimmerten die Bäume am Rathausmarkt in sanftem Rosa. Die Geschäfte in der Fußgängerzone hatten ebenfalls Farbakzente erhalten. Gegen 20 Uhr bummelten nur wenige Menschen durch die Straßen, die meisten als Paar oder im kleinen Familienverbund – alle ausgestattet mit ihrem Mund-Nasen-Schutz. Von dem gefürchteten Gedränge jeglicher Art war dies aber meilenweit entfernt.

Auch in Kempen kam kaum Kundschaft beim Feierabend-Shoppen in die Geschäfte der Altstadt. Die Bilanz des Handels fällt mäßig aus. Foto: Norbert Prümen

Info Nur etwa 60 Prozent machten mit Rainer Hamm, Geschäftsführer des Kempener Werberings, schätzt, dass nur etwas 60 Prozent der Mitglieder beim aktuellen Feierabend-Shoppen mitgemacht haben. „Wir hatten zunächst gedacht, dass die Gastronomie geöffnet ist, dann wäre es eine rundere Sache gewesen. Doch ich finde es gut, dass wir Präsenz zeigen“, sagt er. Ob und wann es im Dezember verkaufsoffene Sonntage in St. Tönis geben wird, steht noch nicht fest.

Familie Böhm aus Forstwald trug zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Einkaufstüten in Richtung Parkplatz. „Wir wollten einfach mal rauskommen, den örtlichen Einzelhandel unterstützen“, so ihre Motivation, zumal der Familienvater im Homeoffice ist. „Leicht enttäuscht“ seien sie von der gesamten Präsentation jedoch schon. Auch Harald Herzig und Oliver Schütt sind bereits auf dem Heimweg. Die beiden St. Töniser wollten die Veranstaltung „im Dorf“ unterstützen. Sie vermissen jedoch die Essens- und Getränkestände. „Das hätte unsere Verweildauer sicher erhöht“, sagen sie bedauernd.

Melanie Barth-Langenecker, Inhaberin von Optik Scholl an der Hochstraße und im Vorstand von St. Tönis erleben, erinnert sich mit etwas Wehmut an die Lichternacht in früheren Jahren. „Das war eine sehr beliebte Veranstaltung, es war immer sehr voll im Ortskern“, sagt sie. Aufgrund der verschärften Corona-Regeln durften die ursprünglich geplanten Essens- und Getränkestände nicht aufgebaut werden. „Aus Kostengründen haben wir uns auch entschlossen, die Illumination der Hausfassaden etwas abzuschwächen“, sagt sie.

Ihr Kollege Stefan Robben vom gleichnamigen Herrenausstatter hat die Leute an diesem Abend als „sehr verhalten erlebt“. „Dass unsere Veranstaltung parallel zu Kempen verläuft, finde ich sehr unglücklich“, erklärt er. Eva Engelbrecht bietet in ihrem Laden „Liebelotte“ Kleidung und Design an. Bei ihr sei die ganze Zeit etwas los gewesen. „Doch mit den früheren Lichternächten ist das nicht vergleichbar“, sagt sie. „Da sind schon Ängste“, bekundet sie. Der Einzelhandel dürfe einerseits öffnen, ihm stehe aber auch kein Ausgleich für Einnahmeverluste zu. „Denn unsere Kosten laufen unvermindert weiter“, sagt sie.

In Kempen sieht es beim „Feierabend-Shoppen“ eine halbe Stunde später trostlos aus. Die Engerstraße ist menschenleer. Fast alle Geschäfte sind zu. Etwas belebter ist die Judenstraße, wo auch einige Farbakzente an den Fassaden erstrahlen. Aber auch hier haben längst nicht alle Geschäfte geöffnet.

Allem zum Trotz hat Aycan Gümus die Eröffnung ihres Geschäfts an der Judenstraße 11 mit Damenbekleidung, Schuhen, Taschen und Schmuck auf diesen Abend gelegt. Luftballons schmücken die Fassade. Mehrere Nachbarn haben Blumensträuße als Willkommen vorbeigebracht.