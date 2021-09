Im Jugendkulturhaus Dingens : U18-Generation wählt ihren eigenen Bundestag

Grefrath Im Grefrather Jugendkulturhaus Dingens findet bereits vor der offiziellen Bundestagwahl eine Wahl für die U18-Generation statt. Wer dabei die Nase vorn hat, entscheidet sich am 16. und 17. September.

Kinder und Jugendliche interessieren sich für Politik und haben eine Meinung. Die U18-Wahl im Grefrather Jugendkulturhaus Dingens soll ihre Stimme sichtbar machen. Die U18-Wahl findet neun Tage vor der Bundestagswahl am 26. September statt. Melissa Frühling , Fachkraft für kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung in Grefrath, hat mit Pirco Ulbrich vom Dingens ein Programm rund um die U18-Wahlen zusammengestellt.

Unterstützt wird die Aktion von Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU): „Die Entwicklungen in unserem Land und in der ganzen Welt führen uns tagtäglich vor Augen, wie wichtig eine lebendige Demokratie ist. Dafür müssen wir junge Menschen früh begeistern, damit sie unsere Demokratie auch als Erwachsene konstruktiv mitgestalten. Ich würde mich freuen, wenn viele junge Menschen bei der U18-Wahl mitmachen.“

Kreative Ideen sind am Samstag, 11. September, gefragt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr können junge Menschen echte Wahlurnen nach ihrem Geschmack gestalten, wovon eine dann bei den Wahlterminen der U18-Wahl zum Einsatz kommt. Es gibt auch die Möglichkeit, an einem Wahlurnenwettbewerb vom Landesjugendring NRW teilzunehmen. Am Mittwoch, 15. September, gibt es ab 17 Uhr die Möglichkeit, sich mit eigenen Positionen und den Parteipositionen auseinanderzusetzen.