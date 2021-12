Lars Wende leitet Rechnungsprüfungsamt : IT-Experte wird Amtsleiter in Kempen

Bürgermeister Christoph Dellmans (links) stellt den neuen Leiter des Rechnungsprüfungsamts, Lars Wende, vor. Foto: Norbert Prümen

Kempen Nach fünf Jahren in Krefeld ist Lars Wende ins Kempener Rathaus zurückgekehrt. Der Tönisvorster will als Leiter das Rechnungsprüfungsamt weiterentwickeln. Es soll nicht nur nach den Ursachen für Fehler suchen, sondern auch die Politik beraten.

In den vergangenen Wochen musste Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) immer wieder erklären, wie schwierig die Personalsituation derzeit bei der Stadtverwaltung ist: Rund 50 Stellen sind unbesetzt, mehrere Amtsleiter wechseln in absehbarer Zeit in andere Städte. Am Freitag nun freute sich Dellmans, auch mal eine positive Nachricht verkünden zu können: Das Rechnungsprüfungsamt hat einen neuen Leiter.

Lars Wende (49) ist in Kempen kein Unbekannter. Er war 21 Jahre bei der Stadt tätig – unter anderem als Leiter der IT, später auch als Leiter des Personalwesens und stellvertretender Haupt- und Personalamtsleiter –, bevor es ihn 2016 nach Krefeld zog. Dort habe er sich weiterentwickelt, erzählte der Tönisvorster am Freitag bei der Vorstellung. Als die Leitung des Rechnungsprüfungsamts in Kempen ausgeschrieben wurde, habe er „eine einmalige Chance“ gesehen und sich beworben. Seit Anfang Oktober ist er also zurück und will das Rechnungsprüfungsamt weiterentwickeln.

Denn das Leitbild der Rechnungsprüfung hat sich in den vergangenen Jahren verändert – weg von der reinen Prüfung hin zu einer Beratung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien. Der erste Schritt dazu ist getan: In der jüngsten Ratssitzung wurde die Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung beschlossen. Sie bildet die Grundlage. Gleichzeitig will Wende als IT-Spezialist auch die angestrebte Digitalisierung der Stadtverwaltung prüfen und unterstützen.

Um der Politik einen besseren Einblick in verschiedene Themenbereiche zu geben, soll es im kommenden Jahr außerdem mehr Sitzungen des nichtöffentlich tagenden Rechnungsprüfungsausschusses geben. Die Verwaltungsarbeit werde immer komplizierter, berichtete Dellmans, und für die ehrenamtlich tätigen Politiker sei es oft nicht leicht, die Themen entsprechend bearbeiten zu können. „Wir möchten die Politik in kleinen Schritten mitnehmen“, kündigte Dellmans an.

„Ist das Handeln der Verwaltung rechtmäßig, effizient, wirtschaftlich? Das sind unsere Aufgaben“, so Wende. Gleichzeitig wolle man Berater sein für den Bürgermeister, die Verwaltung und die Politik. Im Vordergrund stehe dabei nicht die Feststellung einzelner Mängel, sondern die Suche nach den Ursachen für Fehler, „darauf liegt auch mein Fokus in nächster Zeit“, so Wende.