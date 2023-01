Lars Schaath ist jetzt in Kempen Neuer Amtsleiter soll Digitalisierung ausbauen

Der gebürtige Niederrheiner, der mit seiner Familie in Mönchengladbach lebt, war von seinem neunten bis zu seinem 27. Lebensjahr begeisterter Kanufahrer und hat sogar Deutschland in der Nationalmannschaft vertreten. Für seine Familie und ihn habe Kempen schon immer einen besonderen Reiz gehabt. „Es gibt eine schöne, intakte Innenstadt und einen wunderschönen Bestand an historischen Gebäuden“, sagte Schaath. Er habe sich in Kempen immer sehr wohlgefühlt.