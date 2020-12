Landwirtschaftsministerinnen in Tönisberg : Julia Klöckner übergibt Förderbescheid in Tönisberg

Tönisberg Julia Klöckner stattete Tönisberg einen Besuch ab. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft überreichte auf dem Hof der Familie Hoenmanns-Leurs einen Förderbescheid über mehrere Millionen Euro an die Landwirtschaftskammer NRW.

Für einige Stunden rückte am Donnerstag der Tönisberger Hof der Familie Hoenmanns-Leurs in den Mittelpunkt der Landwirtschaft in NRW. Dort fiel der Startschuss für mehr Tierwohl in der Landwirtschaft, was die Sauenhaltung betrifft. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, übergab zusammen mit der nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser einen Förderbescheid über 2,3 Millionen Euro an die nordrhein-westfälische Landwirtschaftskammer.