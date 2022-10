Dünger-Verbot in Schutzgebieten? : Landwirte im Kreis Viersen wehren sich gegen EU-Vorschlag

Kreis Viersen Die Landwirte im Kreis Viersen schlagen Alarm: Die EU-weiten Pläne zum Pflanzenschutz betreffen 95 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Kreis. Die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sei gefährdet.

Zu den EU-weiten Zielen gehört es, bis 2030 die Verwendung und das Risiko von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent zu verringern. Dazu kommt ein Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln in ökologisch empfindlichen Gebieten: Wasser-, Vogel-, Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Blickt man auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Kreis Viersen, stellt man fest, dass 95 Prozent der Flächen genau in diese Kategorien fallen. „Damit wird den hiesigen Landwirten der Boden unter den Füßen weggezogen. Das gilt für den konventionellen wie auch für den ökologischen Anbau, denn hier sind ebenfalls viele der bislang erlaubten Mittel dann nicht mehr nutzbar“, sagt Paul-Christian Küskens, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Krefeld-Viersen und Vizepräsident des Rheinisches Landwirtschafts-Verbandes (RLV).

Nach dem deutschen Landschaftsmodell liegen insgesamt 3.546.000 Hektar Ackerflächen und intensive Kulturen in Schutzgebieten mit unterschiedlichem Schutzniveau. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Regelung würde alleine in Deutschland bei Getreide jährliche Ertragsverluste in Höhe von rund sieben Millionen Tonnen zur Folge haben. Mengen, die aus anderen Ländern importiert werden müssen, um die deutsche Bevölkerung zu versorgen.

„Das Thema Pflanzenschutz geht nicht nur die Landwirte, sondern uns alle an. Gerade in Zeiten von Krieg und exponentiell gestiegener Lebensmittelpreise dürfen wir eine sichere Lebensmittelversorgung aus heimischer Landwirtschaft nicht preisgeben“, betont der Europaabgeordnete Stefan Berger. „Im Grundsatz teile ich die Absicht der Europäischen Kommission, den Einsatz und das Risiko von Pestiziden zu verringern und geschädigte Ökosysteme in Europa wiederherzustellen. Der Vorschlag, der nun auf dem Tisch liegt, ist jedoch schlecht gemacht und nicht praxistauglich. Ich werde mich in meiner Fraktion dafür einsetzen, dass das Parlament den Vorschlag entsprechend abändert oder vollständig ablehnt.“

Küskens betont, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach bewährter fachlicher Praxis auf landwirtschaftlichen Flächen in Schutzgebieten keinen Widerspruch zum Naturschutz darstelle. Hingegen könne das Verbot von Pflanzenschutzmitteln, die seit Jahren vernünftig kontrolliert eingesetzt und dokumentiert würden, für andere Probleme sorgen: Der damit einhergehende verstärkte mechanische Einsatz in Schutzgebieten könne erhebliche negative Auswirkungen haben. Bodenbrüter würden durch den intensiven Einsatz von Hacke und Striegel stärker gestört, es komme zu Bodenverdichtungen und -erosionen sowie vermehrter Belastung durch die gestiegene Kraftstoffverbrennung der in den Einsatz gehenden Maschinen. „Wir brauchen Planungssicherheit und Lösungen, die uns ein Weiterarbeiten und die Produktion von Lebensmitteln in ausreichender Menge und Qualität ermöglichen. Die Betriebe müssen sich weiterentwickeln können. Wir können nicht auf ein Gesetzgebungsverfahren warten und dann vor vollendeten Tatsachen stehen, die uns den Hahn abdrehen“, sagt Küskens. Praxistaugliche Vereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz seien in der Vergangenheit schon etliche getroffen worden, fügt Küskens an.