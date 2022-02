Krieg in der Ukraine bewegt Karnevalisten : Landtagsorden für Kempens designierten Karnevalsprinzen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Optendrenk (r.) übergibt den Orden an Kempens designierten Prinzen Thomas I. (Härtel). Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Im Rokokosaal des Kulturforums Franziskanerkloster übergab der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Optendrenk am Montag den Landtagsorden an Kempens designierten Karnevalsprinzen Thomas I. (Härtel). Eine fröhliche Feier war es nicht: Der Krieg in der Ukraine war das beherrschende Thema.

Aus den Händen des CDU-Landtagsabgeordneten Marcus Optendrenk hat Kempens designierter Karnevalsprinz Thomas I. (Härtel) am Rosenmontag den Orden des NRW-Landtags 2022 erhalten. Zur Veranstaltung im Kulturforum Franziskanerkloster waren neben Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) und Prinzen-Tochter Lucie Vertreter der karnevaltreibenden Vereine gekommen – von Prinzengarde und Stadtgarde, Funkenartillerie und Narrenzunft, Weiß-Blau Kamperlings und Heideröslein und vom Kempener Karnevals-Verein (KKV).

Eine fröhliche Feier war es nicht, der Krieg in der Ukraine war das beherrschende Thema. Kurz habe er darüber nachgedacht, die Veranstaltung abzusagen, bekannte KKV-Vorsitzender Gottfried Willmen – doch dann sei ihm das Höhner-Lied „Echte Fründe“ in den Sinn gekommen, die in der Not zusammenstehen. „Wir möchten hier und heute unsere absolute Solidarität mit der Ukraine feststellen und betonen. Diese ist unverrückbar. Aber es ist genauso wichtig, unsere Meinungsfreiheit, unsere Demokratie und unser Brauchtum zu leben“, so Willmen. Deshalb wolle man „Farbe für unsere Werte“ bekennen: „Freiheit, Frieden und Demokratie, aber auch Freude, Frohsinn und Heiterkeit.“

Dellmans rief dazu auf, die Lichteraktion für den Frieden am Aschermittwoch auf dem Buttermarkt zu begleiten und betonte, wie sehr man den Menschen in der Ukraine verbunden sei: „Herr Putin, wir wollen keinen Krieg mehr, wir wollen Frieden.“

Die Karnevalisten, so Optendrenk, stünden stellvertretend für eine starke Bürgergesellschaft, die sich an vielen Stellen engagiere – eine kleine Demonstration dessen, was einen freiheitlich-demokratischen Staat ausmache. Demokratie sei eine Veranstaltung zum Mitmachen, betonte Optendrenk, ebenso wie der Karneval, der auch nicht funktioniere, wenn alle zu Hause blieben.

„Wir schunkeln nicht an den Menschen vorbei“, fügte Härtel hinzu, die Gedanken seien bei den Menschen, die nun um ihre Zukunft bangten, und endete den dreifachen Helau-Ruf mit einem Appell: „Auf den Frieden.“

