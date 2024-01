Schmierereien an Parteibüros in Kempen „Das dürfen wir nicht tolerieren“

Die ÖDP in Kempen und im Kreis Viersen dazu: „Das rechtmäßige Interesse der Bauern sollte ausschließlich mit legitimen Mitteln verfolgt werden, nicht durch undemokratische Aktionen. Die legitimen Proteste der Bauern, die bundesweit stattfinden, werden auch in Kempen und im Kreis Viersen teilweise von Querdenkern und rechtsextremen Szenen genutzt, um gegen den Staat Stimmung zu machen.“ Auch in Kempen habe es in der Vergangenheit Aufrufe von rechtsextremen Gruppen gegeben, um die Proteste zu beeinflussen. So fordert der ÖDP-Parteivorsitzende in Kempen, Jeyaratnam Caniceus, Solidarität von den demokratischen Parteien untereinander.