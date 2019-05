Landesgartenschau 2026 : Kempen hofft auf Synergien

Der Königshütte-See zwischen Kempen und St. Hubert in einer Luftaufnahme: Pläne, dort ein neues Hotel mit Anbindung an ein Gelände für Freizeit und Naherholung zu bauen, ließen sich bislang nicht realisieren. Foto: Heiner Deckers

Kempen Grefrath ist in der Spitzenposition für eine mögliche Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 im Kreis Viersen. In Kempen ist man optimistisch, von einer solchen Veranstaltung auch profitieren zu können.

So verhalten die Freude in Grefrath zunächst ist, möglicherweise die Chance zu bekommen, nach 1970 zum zweiten Mal eine Landesgartenschau austragen zu können, so ist in der Nachbarkommune Kempen doch eine gewisse Enttäuschung zu spüren, von den Gutachtern nicht eine bessere Bewertung erhalten zu haben. Immerhin hatte man sich größere Hoffnungen gemacht, im Doppelpack mit Grefrath für das Großereignis vorgeschlagen zu werden.

Wie Kempens Bürgermeister Volker Rübo in der jüngsten Ratssitzung erklärte, biete eine dezentrale Landesgartenschau mit Ankerpunkt in Grefrath nach wie vor auch für Kempen Chancen, sich mit so genannten Korrespondenzflächen zu beteiligen. Die Kempener hatten bei den Gesprächen mit den vom Kreis beauftragten Experten unter anderem die Kempener Burg, das Areal am Königshütte-See sowie das geplante Neubaugebiet Kempen-West als Flächen für eine Gartenschaubeteiligung benannt.

Info Entscheidung fällt Landesjury erst 2022 Beim Thema Landesgartenschau 2026 ist – so oder so – Geduld gefragt: Denn die Bewerbungsfrist für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 endet erst am 1. November 2021. Eine Entscheidung fällt die Jury des Landes dann im Laufe des Jahres 2022. Knapp vier Jahre Zeit blieben bei einem Zuschlag, um das Vorhaben in Grefrath und den anderen beteiligten Kommunen im Kreis Viersen umzusetzen.

In Kempen bleibt man gelassen. Zunächst muss Grefrath sich erklären. Grefraths Bürgermeister Manfred Lommetz will das Thema erst einmal an einem runden Tisch diskutieren. Bei einem „Ja“ aus der Niersgemeinde müsste eine Machbarkeitsstudie weitere Klarheit darüber bringen, wie realistisch die Chancen für eine Gartenschau in Grefrath mit Strahlkraft ins Umland, sprich: auch nach Kempen, sind. Aus Kempener Sicht wäre es von Vorteil, für die eigenen Projekte durch eine Landesgartenschau im Kreis Viersen neuen Schub zu bekommen. Die erheblichen Landesmittel, die für eine solche Veranstaltung bereitgestellt werden, könnten bei einer Beteiligung Kempens sehr hilfreich für die Thomasstadt sein, um beispielsweise die Entwicklung der Burg voranzutreiben. Die wird die Stadt wohl im Laufe des Jahres 2021 vom heutigen Eigentümer Kreis übernehmen. Dann zieht das Kreisarchiv aus und in den geplanten Neubau nach Viersen-Dülken um. Nach einer neuen Nutzung für das Wahrzeichen wird noch gesucht.