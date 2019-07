Grefrath : Ein Blick zurück auf die Gartenschau 1970

Wer des Wanderns müde war, konnte sich auf dieser Terrasse ein wenig entspannen. Foto: Landesgartenschau

Grefrath Die neun Tage im September 1970 hatten es in sich. Eine große Ausstellung und viel Programm wurde geboten.

Von Ulrike Gerards

Jetzt, wo intensiv über eine mögliche Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 diskutiert wird, blickt doch so mancher Grefrather nostalgisch zurück. 1970 war die Gemeinde schon einmal Ausrichter, und einige schöne Erinnerungen werden wach. Ein Blick in die Ausgaben der Rheinischen Post aus dieser Zeit versetzt zurück in diese Zeit vor fast 50 Jahren: Damals wurde die Dorenburg restauriert, um das heimatkundliche Museum des Kreises Viersen, heute heißt es Niederrheinisches Freilichtmuseum, aufzunehmen. Das Eisstadion befand sich im Bau. Und vom 12. bis 20. September strömten mehr als 300.000 Besucher in die Gemeinde zur dritten und bis dahin größten Landesgartenschau in Nordrhein-Westfalen.

Die Gemeinde hatte die sumpfigen Wiesen dort gekauft und rund 1,2 Millionen Mark in die Gestaltung investiert. Mit Planierraupen, fruchtbarem Mutterboden, Blumen und Ziersträuchern ließ die Gemeinde das 265.000 Quadratmeter große Gelände in eine Landschaft verwandeln, „um die sie von den Nachbarn im Kreis Kempen heftig beneidet wird“, hieß es damals in der RP. Der Erholungs- und Sportpark „Im Schwingboden“ entstand.

Allerlei Attraktionen für die Besucher bot die Grefrather Landesgartenschau im Jahre 1970. Foto: Landesgartenschau

info Der Schwingbodenpark ist geblieben Noch heute ist der Schwingbodenpark mit großzügigen Wiesenflächen, Staudengarten, Blumenrabatten und Rosengarten ein schönes Ausflugsziel. Viele Spielgeräte erfreuen Kinder. Und auch die Tierwelt kommt nicht zu kurz. Vogelhäuser, Insektenhotel und Totholzstapel mit Nistmöglichkeiten für Fledermäuse und andere Kleintiere bieten Blickpunkte für einen Spaziergang.

Grefrath hatte sich gut auf den Ansturm vorbereitet. 100 Privatzimmer hatten Bürger für die Unterbringung von Gästen zur Verfügung gestellt. Eine Großküche stand bereit, 1500 Personen passten in das große Festzelt. Dazu hielten sich 14 Speisegaststätten bereit. In der Ausstellung gab es zahlreiche „Kaffee-Terrassen“. 10.000 bewachte Parkplätze gab es.

Ein Sturmtief mit viel Regen und Wind am dritten, vierten und fünften Tag hatte zwar vorübergehend den Optimismus der Aussteller getrübt. Doch in der zweiten Wochenhälfte holte die Sonne das nach, was sie anfangs versäumt hatte.

Dieses Bild von einem Stand stellte uns der Heimatverein Grefrath zur Verfügung. Foto: heimatverein

102 Aussteller boten „geschmackvoll gestaltete Stände und anschauliche Sonderschauen“. In der Ausstellung „Wohnen und Freizeit im Grünen“ zeigten in Ausstellungshallen und auf dem Freigelände namhafte Firmen von Industrie, Handel und Gewerbe ihre Leistungsfähigkeit. Freizeitgestaltung und naturverbundenes Wohnen präsentieren auch die Ausstellungsstände der Kreise Kempen und Geldern sowie der Städte Krefeld, Viersen, Nettetal und der Gemeinde Brüggen.

Ein Highlight war damals und auch noch viele Jahre danach der begehbare Teich. Trockenen Fußes konnte man auf den Trittsteinen die prächtigen Blüten der Seerosen aus der Nähe betrachten. Praktische Infos boten die Mustergärten, „lehrreich wie ästhetisch“ zeigte sich die Gemeinschaftsschau der niederrheinischen Gärtner. Bereits im Vorfeld angekündigt wurde die Kopie des Sonnenkalenders des Montezuma auf dem Landesgartenschau-Gelände. Als Wandbrunnen wurde dieser in einem der Atriumgärten aufgestellt. Dargestellt ist der Sonnengott der Azteken, Tonatiuh, aus dessen Mund die Zunge in Form eines Opfermessers herausragt.

Neben Blumen und Ziergärten standen Sport und Spiel im Vordergrund. Eisschießen auf einer Kunststoffbahn sollte einen Vorgeschmack auf die Eissporthalle geben. Für die Kinder wurde ein Robinsonspielpatz, Rasen zum Raufen und Ballspielen angelegt. „Babbelplast“ hieß ein damals neuartiger Spaß, bei dem sich Kinder auf aufgeblasenen, durchsichtigen Großspielzeugen austoben könnten. Es gab Tiere, vom Kaninchen über Flamingo bis hin zu Pony und Alpaka. Es wurde Kunst gezeigt: Zwölf Bildhauer unterschiedlicher Richtungen stellten aus.

An den neun Tagen wurde zudem ein buntes viel Programm geboten. Es gab zahlreiche Sportwettbewerbe, Schwimmen, Rhönradturnen und eine WDR-Fußballelf, die gegen Prominente aus dem Kreis antrat, Modenschau der Girmes-Werke und ein Festival „Blumen international“, bei dem viel gelacht wurde.