Ein-Mann-Trainingsgruppen : Kempener Läufer trotzen dem Conora-Virus

KEMPEN Die Laufgruppe RUDI der Vereinigten Turnerschaft Kempen macht jetzt aus der Not eine Tugend. Die Aktiven trainieren nun allein oder sind nur in Zweier-Gruppen unterwegs.

„Bleiben Sie gesund, bewegen sie sich. Sport stärkt das Immunsystem. Aber bitte nur alleine, zuhause, höchstens zu zweit“, sagt VT-Vorsitzender Detlev Schürmann, selbst Gesundheitswissenschaftler.Ein gutes Beispiel, wie das funktionieren kann unter dem Dach der Vereinsfamilie, ist die Laufgruppe RUDI in der Vereinigten Turnerschaft. Unter dem Mottto „Abstand ist ein Ausdruck von Fürsorge“ sind die Teilnehmer zu-nächst auf Distanz gelaufen, der Mindestabstand betrug zwei Meter. Zweimal in der Woche abends hat das funktioniert, die in der Regel älteren Läufer sind gesund und fit geblieben. Jetzt, wo die Ausgangssperre herrscht, haben die RUDI‘s ihr Sportprogramm verschärft. Will sagen: höchstens zu zweit auf die Piste, großer Abstand zu Spazier-gängern und Radlern. Auch an diese Coronabedingte disziplinarische Maßnahme halten sich alle. Über die WhatsApp-Gruppe verab-reden sich Zweier-Pärchen und tauschen sich hinterher in der Gruppe aus, welche Routen gerade gelaufen wurden. Über den Liebespfad, die Schluff-Trasse, um die Altstadt, zum Entenweiher, ab Vereinsheim zur Abtei Mariendonk, durch Wall, St. Peter oder den Hagelkreuzweg – das sind typische Laufstrecken der RUDI‘s zwischen fünf und zehn Kilometern. Montags und donnerstags abends sind so getrennt voneinander (und doch so nah) teilweise bis zu fünf Zweier-Pärchen in Kempen gesund unterwegs. Alle Teilnehmer der Laufgruppe freuen sich darauf, wenn sie wieder gemeinsam ihren Sport betreiben können. Aber – siehe oben – die Gesundheit geht vor. Und die steht bei den RUDI‘s und bei der Vereinigten Turnerschaft an erster Stelle.