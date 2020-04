Kempen : Lackwerke Peters: Kunstverkauf in der Krise für den guten Zweck

Kempen Das Unternehmen hat 500 Brosien-Zeichnungen erworben, verkauft sie und verteilt den Erlös an drei Pflegedienste.

(ak) Eine Aktion zur Ankurbelung der Kempener Wirtschaft in Corona-Zeiten: Die Lackwerke Peters stiften den Verkaufserlös der kompletten Brosien-Edition „Good Lack – Kempener Schutzengel“. 500 Exemplare zu 15 Euro bietet das Unternehmen ab sofort in zwei Kempener Verkaufsstellen an. Den Betrag gibt Peters an drei Kempener Pflegedienste in Form von Wertgutscheinen für die Pflegekräfte weiter. „Bei entsprechender Nachfrage erhöhen wir die Auflage der Edition gerne“, sagt Ralf Schwartz, Geschäftsführer bei Peters.