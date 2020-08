Unternehmen aus Kempen : Lackwerke Peters: Die nächste Generation rückt nach

Kempen Mit der Enkelin des Firmengründers, Britta Alfes, und ihrem Ehemann Benjamin übernimmt der Nachwuchs mehr Verantwortung im Unternehmen. Beide sind seit gut dreieinhalb Jahren in dem 50 Jahre alten Familienunternehmen tätig.

Wie das Unternehmnen weiter mitteilt, sind Britta und Benjamin Alfes seit gut dreieinhalb Jahren im Kempener Familienunternehmen Lackwerke Peters tätig, das seit 50 Jahren ein Begriff für Beschichtungsstoffe in der Welt der Leiterplatten und Elektronikkomponenten ist. Ein Jahr war das Paar in Shanghai und arbeitete vom dortigen Peters-Standort aus. Britta und Benjamin Alfes sammelten Kenntnisse rund um den weltweit größten Produktionsstandort für Elektronikerzeugnisse und haben zugleich ihre Erfahrungen aus der Ferne in die Firmenzentrale am Hooghe Weg im Gewerbegebiet Kempen eingebracht.