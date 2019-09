Kunstzentrum : Neues Atelier dringend gesucht

Wijo Heinen in seinem Atelier: Die Miete von 850 Euro im Monat kann er nicht mehr aufbringen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Wiljo Heinen muss sein Kunstzentrum in der Von-Broich-Passage an der Ellenstraße in Kempen wohl aufgeben. Er kann die Miete nicht mehr zahlen. Der 81-Jährige hat sehr viel bewegt, damit die frühere Einkaufsmeile belebt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Ruf-Stanley

Ausnahmsweise ist der Kempener Künstler Wilhelm-Josef „WiJo“ Heinen mal richtig sauer. Denn wenn er keine Lösungsmöglichkeit findet, ist in seinem Atelier im Kunstzentrum an der Ellenstraße bald Schluss. Der 81-Jährige hat zum 1. September zwar die Kündigung seines Mietvertrages erhalten, aber Heinen will solange bleiben, wie es nur eben geht. „Ich werde um mein Atelier kämpfen“, sagt er und hofft auf ein Einlenken seiner Vermieter.

Dabei hatte alles so gut angefangen. Im Mai 2012 störte Heinen sich am Leerstand in dem ehemaligen Möbelgeschäft in der Von-Broich-Passage. Da kam ihm die gute Idee, hier ein Kunstzentrum entstehen zu lassen. Mit Hilfe vom Werberingvorsitzenden Armin Horst fand er die Vermieter heraus und konnte den Kontakt zu ihnen aufnehmen. Es waren sogar alte Bekannte, nämlich die drei Von-Broich-Schwestern.

Info An der Ellenstraße aufgewachsen Der 81-jährige Heinen ist sozusagen ein Eigengewächs der Straße. 1938 wurde er geboren. Seine Eltern lebten damals schon an der Ellenstraße 37. Dort waren sie mit ihrem Obst- und Gemüsegeschäft hingezogen, nachdem sie vorher an der Kuhstraße gelebt hatten. Seine Mutter kümmerte sich um das Geschäft, sein Vater hatte hinter der heutigen Martin-Schule eine Gärtnerei.Später hatte der gelernte Gärtner und Florist Wilhelm-Josef Heinen sein Geschäft in der Ellenstraße.

Schnell waren andere Künstler als Mitstreiter gefunden. Neben seinem gab es weitere Ateliers. Außerdem wurden Antiquitäten und andere Kunst angeboten. Es war insgesamt eine bunte Mischung, die einen ganz besonderen Reiz hatte und von viel Fröhlichkeit lebte. Richtig Gewinn hat Heinen nie mit seinem Atelier und dem Verkauf seiner Werke gemacht. Das Ganze deckte gerade einmal seine Kosten für Miete und Nebenkosten. Aber nun wird ihm das Leben schwer gemacht. „Ich habe ordentlich Federn lassen müssen“, sagt er.

Denn durch die vielen Baustellen an der Ellenstraße gingen ihm viele seiner Stammkunden verloren. Denn sie kommen meist von auswärts und waren durch Baulärm und Dreck sowie die Enge aufgrund der Baustellen nicht mehr zum Bummeln über die Straße geneigt. Nicht nur er, sondern auch andere Geschäfte auf der Straße klagen darüber, weiß er. Genauso signalisieren Nachbarn und Freunde immer wieder, dass sie mit ihm fühlen. Das füllt aber leider seine Kasse nicht.

Hier sieht er auch die Vermieter in der Verantwortung. Schließlich hat er mit Erfolg Leben in die leer stehenden Ladenlokale gebracht. Aber zwischen den Schwestern Von Broich und ihm ist leider noch eine Hausverwaltungsgesellschaft geschaltet, die nur seine Mietrückstände sieht. Ein bisschen Luft bis Weihnachten hätte er sich gewünscht. Außerdem eine Mietreduzierung unter Berücksichtigung der Umstände, die ihn in die missliche Lage gebracht haben.

Sollte Heinen schließen müssen, verliert die Ellenstraße viel. Zum einen war sein Atelier nicht nur attraktiv für Kunstliebhaber, sondern auch beliebter Treffpunkt für Freunde und Nachbarn. Stets wurde man freundlich auf einen Kaffee und zum Plausch eingeladen. Auch Altbürgermeister Karl-Heinz Hermans kam häufig vorbei. Außerdem hatte Heinen kreative Ideen, um die Ellenstraße zu verschönern. Da gab es die Aktion, bei der einen Sommer lang bunte Regenschirme an Leinen gespannt die Straße schmückten. Zuletzt waren es bunte Flaggen mit guten Sprüchen. Heinen organisierte auch Pflanzfeste zur Begrünung der Straße.