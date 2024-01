Treffen auf dem Buttermarkt Kunstverein plant Demo gegen Extremismus in Kempen

Den 27. Januar haben die Verantwortlichen gewählt, da dies der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ist und in Kempen in diesem Zusammenhang bereits zwei Veranstaltungen geplant sind. Die Stadt gedenkt an der Stele am Rathaus am Buttermarkt der verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürger, stellvertretend für alle Verfolgten des Naziregimes. Um 18.30 Uhr sind alle Bürger Kempens aufgerufen, an diesem Gedenken teilzunehmen. Im Anschluss, um 19 Uhr, findet in der Propsteikirche St. Mariae Geburt die zentrale Gedenkveranstaltung des Kreises Viersen statt, im Rahmen eines Orgelkonzertes mit dem Titel „Jewish Prayer“, in dem Orgelmusik jüdischer Komponisten erklingen wird. Der Besuch des Konzerts ist kostenfrei.