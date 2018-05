Ausstellungen In Den Beiden Kempener Altenheimen: Kunstsommer sorgt für interessante Einblicke

Kempen KEMPEN (RP) Sowohl im Von-Broichhausen-Stift als auch im St.- Peter-Stift sorgen zwei Künstlerinnen jetzt mit ihren Bildern für interessierte Blicke auf die Galerien.

Die Ölbilder von Stephanie Lenders hängen bereits in Flur und Café des St.-Peter-Stifts an der Auguste-Tibus-Straße. Die Werke von MarionDahmen sind ab Juni am Heyerdrink im Von-Broichhausen-Stift zu sehen. Die Künstlerinnen stellen zwei Monate in den Altenheimen aus.