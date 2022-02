Filz, Wolle, Holz und Co. : Kunsthandwerk wieder im Kramer-Museum zu sehen

Kempen Vom 26. bis 27. März finden im Kempener Kramer-Museum die Kunsthandwerkertage statt — eine Veranstaltung, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Im Angebot ist Selbstgefertigtes aus Filz, Wolle, Holz und Co.

Im Städtischen Kramer-Museum herrscht bei der Kunsthandwerkertagen immer eine besondere Atmosphäre. Aus den letzten Jahren wurde berichtet, dass trotz des gutes Besuchs immer eine angenehme und entspannte Ruhe zu spüren war. So soll es auch in diesem Jahr werden: Jeweils von 11 bis 17 Uhr finden am Samstag, 26. März, und Sonntag, 27. März, die Kunsthandwerkertage wieder im Kramer-Museum an der Burgstraße 19 in Kempen statt.

An diesem Wochenende präsentieren die Kunsthandwerker und auch Restauratoren ihre unterschiedlichen Arbeiten sowohl in allen Museumsräumen als auch in den Kreuzgängen und sogar in der Paterskirche. Die Besucher und Besucherinnen können so in aller Ruhe die angebotenen Arbeiten betrachten, einen entspannten „Plausch“ mit den Anbietern halten, bei Interesse in ein tiefer gehendes Gespräch einsteigen – und ganz „nebenbei“ die wertvolle Museumssammlung betrachten.