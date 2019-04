Kempen: Kunsthandwerk lockt viele Besucher an

Kunsthandwerk lockt viele Besucher an

Kempen Im Kempener Kramer-Museum gab es ein buntes Spektrum zu sehen. Die Gäste nutzten die Gelegenheit auch, um mit den Künstlern und Kunsthandwerkern ins Gespräch zu kommen.

Schon zum neunten Mal präsentierte das Kramer-Museum ein Wochenende voller Kunsthandwerk vom Feinsten. Kuratorin Doris Morawietz gelingt es immer wieder, eine gute Mischung zusammenzustellen. Das geht dann vom eher handfesten Schmiedehandwerk über Malerei bis hin zu filigranem Schmuck. Gleich zu Beginn wurde man mit einer faszinierenden Kombination von kaltem Stahl und sanftem Holz begrüßt. Unwillkürlich zog das viele Besucher an. Lutz Schriefers verknüpft diese scheinbar nicht zusammenpassenden Elemente zu schönen Schalen und Kunstobjekten. Ein Stück weiter gab es passenderweise in der Klosterküche kunstvolle handgemachte Messer von Bernhard Schedalke.

Ging man weiter im Kreuzgang, wurde es passend zur Jahreszeit österlich. Monika Lennartz ist eine der immer wieder gern im Museum gesehenen Kunstsammlerinnen. Sie bot sowohl klassischen Osterschmuck als auch moderne Varianten an. Umlagert war der Stand von Heike Marks, die die traditionelle ukrainische Batiktechnik der Pysanky-Eier zeigte. Vom Färben der Eier bis hin zum fertig verzierten Ei braucht es lange Zeit, weil es viele einzelne Arbeitsschritte sind. Ebenfalls aus dem osteuropäischen Raum kommen die sorbischen Ostereier in Wachsreserve- und Bossiertechnik der Damen Kirchenbüchler. In der Paterskirche wurden die passenden, individuell gefertigten Kerzen von Marlies Birk bewundert.