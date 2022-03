Ausstellung im Kramer-Museum : Kunsthandwerk lädt zum Staunen ein

Kempen Die Kunsthandwerker-Ausstellung im Kramer-Museum begeisterte das Publikum. 25 Kunsthandwerker zeigten ihre Arbeiten aus den unterschiedlichsten Materialien. Sie werden oftmals mit verblüffenden Techniken hergestellt.

Besucher, die am vergangenen Samstag und Sonntag durch das Kramer-Museum schlendern, in dem für diese Zeit der bekannte Kunsthandwerker-Markt eingezogen ist, bleiben immer wieder interessiert stehen. Was die 25 Kunsthandwerker mitgebracht haben, zieht in den Bann. Ausgefallenes und Einmaliges gibt sich die Hand. In der Paterskirche sind die Big Five eingezogen. Elefant, Löwe, Nashorn, Kaffernbüffel und Leopard präsentieren sich allerdings in einer für die meisten Besucher völlig anderen und absolut beindruckenden Art. Sie scheinen aus dem Grundmaterial quasi herauszutreten. Dieter Kaminski benutzt Mammutelfenbein und kratzt die lebensecht wirkenden Tiere mit Nadeln ein. „Durch die Erderwärmung kommt immer mehr des Materials aus dem Permafrostboden hervor. Ich arbeite mit Nadeln, die ich im Zehntelmillimeter in das Material steche. Durch die unterschiedlichen Tiefen entstehen die Farbeffekte, die letztlich dazu führen, dass die Tiere einen 3D-Charakter erhalten“, erklärt der gelernte Graveur den staunenden Zuhörern.