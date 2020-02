Kempener Berufskolleg : Die Schüler lernen von „richtigen“ Künstlern

Kempen Am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen hat die Kunstgeschichte einen sehr hohen Stellenwert.

Am Rhein-Maas-Berufskolleg leisten die musischen Fächer im Beruflichen Gymnasium mit dem Schwerpunkt Erziehungswissenschaften Jahr für Jahr einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen und berufsspezifischen, aber auch und nicht zuletzt zur ganzheitlichen Bildung der Schüler, die hier in einem Zeitraum von drei Jahren die Hochschulreife erlangen können.

Zudem hat sich mittlerweile die Organisation von Ausstellungen mit Schülerarbeiten etabliert, welche anlässlich der Tage der offenen Tür am Berufskolleg wie auch im Rathaus Kempen realisiert werden. Zu Beginn des kommenden Schuljahres 2020/21 ist es ein weiteres Mal so weit: Die Schüler werden ihre Arbeiten im Rathaus Kempen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Die Kunstpädagogik als optimale Ergänzung zum Leistungskursfach Erziehungswissenschaften wird in der Oberstufe durch den Schwerpunkt „Museum und Kunstvermittlung“ abgedeckt. Exkursionen zu Ausstellungen in und außerhalb der Region stellen hierbei die ideale Unterrichtsbegleitung dar.

Eine perfekte Symbiose bilden die Fächer Kunst und Musik im Rahmen von Ausstellungseröffnungen, bei denen in der Regel auch musikalische Darbietungen in das Programm eingebettet werden. Die Fachschaft Musik setzt sich Jahr für Jahr ebenfalls sehr dafür ein, die Schülerinnen und Schüler nicht nur kognitiv, sondern mit allen Sinnen zu fördern, aber auch zu beindruckenden Leistungen anzuregen.

Die Unterrichtsschwerpunkte Musical, Filmmusik und Oper werden zudem regelmäßig außerhalb des Musikraums erlebt, da Exkursionen in die Theater- und Opernhäuser Krefelds, Düsseldorfs und Duisburgs zum festen Bestandteil des Musikunterrichts gehören. Zudem ist die Musikpädagogik für Kinder und Senioren als ideale Ergänzung zum Leistungskursfach Erziehungswissenschaften ein wichtiger Teil in der Ausbildung der künftigen Abiturientinnen und Abiturienten. Eine besondere Bereicherung des außerunterrichtlichen Schullebens bietet zudem der neu gegründete Schulchor, der regelmäßig in den Pausenzeiten probt und so nicht nur für die musikalische Weiterentwicklung, sondern auch für eine ideale Entspannungszeit zwischen den Lernzeiten sorgt.