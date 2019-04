„Ringenberg-Relaunch“ : Neues aus dem Kulturraum Niederrhein

Kempen Der Kulturraum Niederrhein ist mit seiner Muziek Biennale Niederrhein und den Themenjahren des Kulturgeschichtlichen Museumsnetzwerkes Rhein-Maas weit über seine Grenzen hinaus sichtbar. Nun soll ab diesem Jahr der strukturelle Ausbau der Künstler- und Künstlerinnenförderung vorangetrieben werden, indem das dichte Aufgebot internationaler Sammlungen und Museen für zeitgenössische Kunst, der Kunstvereine und Kunstkollektive sowie der Stipendienangebote für Künstler und Künstlerinnen enger miteinander verzahnt wird und Mehrwerteffekte forciert werden.

Im Fokus dabei steht ein „Ringenberg-Relaunch“. Schloss Ringenberg in Hamminkeln (Kreis Wesel) ist seit 50 Jahren ein „Hotspot“ der Künstlerförderung am Niederrhein, der aktuell an einem programmatischen Wendepunkt steht. Ein Fachsymposium, das der Kulturraum Niederrhein in Kooperation mit dem Landesbüro für Bildende Kunst NRW am 1. Juli auf Ringenberg ausrichten wird, soll in diversen Workshops mit landesweiten Vertretern aller „Kunstberufsfelder“ innovative Programmlinien und Maßnahmenplanungen erarbeiten. Im Anschluss an die Expertenworkshops beginnt ab 17 Uhr der öffentliche Teil der Tagung, der die Arbeitsergebnisse vorstellt und zum offenen Austausch mit anschließendem Beisammensein im Schlosshof einlädt (Anmeldung unter misterek-plagge@kulturraum-niederrhein.de).