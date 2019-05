Kempen : „Knallbunte Kultur“ für Kempener Kinder

Der Landestheater Detmold gastiert im Mai 2020 in Kempen mit dem Kindertheaterstück „Käpt’n Knitterbart und seine Bande“. Foto: Volker Beushausen

KEMPEN Der Verein Kempen Klassik und das städtische Kulturamt bieten in der neuen Spielzeit erstmals gemeinsam Konzerte für Kinder an. Auch Theateraufführungen gibt es für die Kleinen und ihre Familien.

„Knallbunt – Kultur für Kinder” heißt der neue Slogan für das Theater- und Musikprogramm speziell für den Nachwuchs in Kempen. Doerte Schaefer, Vorsitzende des Vereins Kempen Klassik, und Miriam Pankarz, die seit kurzem im Kempener Kulturamt für die Kinderkultur zuständig ist, stellten kürzlich das Programm dem Kulturausschuss vor.

Von Kempen Klassik kam die Idee, künftig Konzerte für Kinder anzubieten. Die positiven Erfahrung mit Veranstaltungen bei Festivals, wo es immer wieder mal einzelne Konzerte für diese Zielgruppe gab, war der Anstoß dafür. Das Kulturamt nahm die Anregung gerne auf. So werden in dieser Saison erstmals vier Konzerte in dieser Reihe angeboten. Es geht dabei nicht darum, kindgerechte Musik im bekannten Sinne anzubieten, sondern Kinder einen Zugang zur Musik auf hohem Niveau zu verschaffen, betonte Doerte Schaefer. Denn nur wenn sie schon früh erfahren, dass dies ein bereicherndes Erlebnis ist, werden sie auch als Erwachsene dies weiter genießen können.

Info Karten gibt es im Vorverkauf im Kulturforum Karten für die Kulturveranstaltungen gibt an der Kartenkasse im Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen, Burgstraße 19, jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 11. bis 18 Uhr. Telefon: 02152 4120 oder E-Mail an: kartenverkauf@kempen.de. Die Preise für die Kinderkonzerte betragen fünf bis zehn Euro für Kinder und zehn bis 15 Euro für Erwachsene. Die Schauspielveranstaltungen kosten derzeit zwischen drei und vier Euro.

Miriam Pankarz war die Begeisterung für das Projekt anzumerken. Denn sie möchte generell die Kinderkultur in Kempen stärken. Dazu hat sie bereits Kontakt mit Schulen und Kindertagesstätten aufgenommen. So wird es sowohl Veranstaltungen in den Einrichtungen geben, aber auch an Nachmittagen oder am Wochenende. Dabei möchte sie Rücksicht auf die geänderten Tagesabläufe der Kinder nehmen, die oft neben der Schule viele Freizeitaktivitäten haben. Bislang bekam sie durchweg positive Reaktionen aus den Einrichtungen.

Gewünscht ist, dass Kinder mindestens zwei Mal im Jahr in die Kultureinrichtungen der Stadt gehen. Nicht nur in das Museum, sondern auch die Bibliothek und das Archiv, die bereits zugesagt haben, sich zu beteiligen. Kinder sollen Kultur als selbstverständlich entdecken. Vor allem hofft sich die Kulturamtsmitarbeiterin, dadurch Kinder zu erreichen, die bislang wenig mit diesem Bereich in Berührung kamen.

Los geht es am Sonntag, 6. Oktober, und Montag, 7. Oktober, mit den „Geschichten gegen die Angst” von Lutz Grossmann. Dies ist ein Pilotprojekt, da sich die Aufführungen an die ganze Familie wenden. Weiter geht es im November mit „ObenDrüber – UntenDrunter”, einer Theaterreise in die Geschichte des Ruhrgebiets. Das erste Kinderkonzert gibt es am zweiten Adventssonntag. Dann gastiert das „Noctis Ensemble” ein Vokalensemble, in dem unter anderem der Kempener Kantor Christian Gössel mitsingt. Weiter geht es im Januar mit einem weiteren Konzert. Das „Ram-Theater” führt „Die Lauscher” auf. Ein Stück mit Musik und Schauspiel.

Gleich zwei Aufführungen von „Einmal Schneewittchen” gibt es im Februar in der Grundschule in St. Hubert. Im März wird „Nils Holgerson” die Kempener Bühne betreten. Und im März gibt es wieder ein Konzert. Dann stellt das „Morgenstern-Trio” den „Mann im Ohr” vor. „Frederick”, dessen Geschichte die „Kompanie Handmaids” im April spielt, kennen wohl kleine wie große Theaterbesucher bestens aus dem bekannten Bilderbuch von Leo Lionni. Spannend wird es dann bei zwei Terminen im Mai mit „Käpt’n Knitterbart und seine Bande” vom Landestheater Detmold.