Vier Bands in der „Butze“ Grefrather Kulturinitiative organisiert Rocknacht

Vier Bands werden am Samstag, 7. Oktober, in der „Butze“ an der Butzenstraße 43 in Tönisvorst auftreten. Das kündigte jetzt die Grefrather Kulturinitiative King an. Einlass ist um 18.30 Uhr, ab geht die Post ab 19.30 Uhr. Die Breeze Brothers, egoecho, Ten Beers Too Late und fivelive – alle Bands haben einen engen Bezug zu Grefrath, frei nach dem Motto: Man kennt sich, und man ist freundschaftlich verbunden. Und die „Butze“? Liegt in der Mitte zwischen Oedt, Grefrath, Kempen und Tönisvorst – ein Katzensprung für alle Rockfans.