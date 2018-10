Kulturangebote für Singles im Freilichtmuseum Grefrath

Freilichtmuseum Grefrath : Kulturangebote nur für Singles

Grefrath Das in diesem Jahr angelaufene Programm KulturSingles vom Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath ist gut angenommen worden. 2019 geht es mit neuen Angeboten weiter.

Eine ungewöhnliche Idee, ein gutes Konzept und ein Titel, der zwei Begriffe kombiniert, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemeinsam haben. „Wobei der Begriff anfänglich bei dem ein oder anderen schon für ein wenig Unsicherheit gesorgt hat“, bemerkt Kevin Gröwig, stellvertretender Leiter des Niederrheinischen Freilichtmuseums, lächelnd. In diesem Jahr hat das Museum erstmalig zu einer neuen Veranstaltungsreihe eingeladen. Unter dem Titel „KulturSingles“ wurden Einzelpersonen angesprochen, die Lust auf einem Museumsbesuch mit Programm unter Gleichgesinnten haben.

Kevin Gröwig und Anke Wielebski (hinten) präsentieren zusammen mit Jenny Hengsten und Hardy Kreutsch­mann (vorne) Kräuter und Brot. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Idee entstand im vergangenen Jahr. Das Museumsteam hatte den Wunsch, Einzelbesuchern die Teilnahme an den Gruppenveranstaltungen des Museums zu erleichtern. „Nicht jeder findet in seinem Umfeld immer jemanden, der das eigene Interesse an kulturellen Angeboten teilt. Viele Menschen scheuen sich jedoch davor, eine Veranstaltung ohne Begleitung zu besuchen, weil sie sich dann oft in einer Gruppe als das fünfte Rad am Wagen fühlen“, sagt Gröwig. Es kam der Vorschlag, ausgewählte Angebote aus dem bestehenden Programm ausschließlich für Einzelbesucher anzubieten.

Es handelt sich dabei in keiner Weise um eine Partnervermittlung vor der schönen Kulisse des Freilichtmuseums. Es geht lediglich darum, die Hemmschwelle zum Museumsbesuch zu senken und ein Kulturerlebnis unter Gleichgesinnten anzubieten. So entstand letztendlich auch der zusammengesetzte Name KulturSingles. Den Auftakt machten die KulturSingles im März unter dem Titel „Mit Kluft, Beil und Säge – Zimmermänner bei der Arbeit“. Es folgten im Juli die Bauernregeln und Wetterbräuche. „Es ist das Schöne, dass man die Idee als solches auf all unsere Angebote anwenden kann“, sagt Kevin Gröwig.



Für das kommende Jahr hat sich das Freilichtmuseum im Rahmen der KulturSingles daher wieder etwas Neues einfallen lassen. Diesmal rückt bei der ersten Veranstaltung das Backen in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Grefrather Bäckermeister Hardy Kreutschmann und der Kräuterhexe des Museums, Jenny Hengsten, dreht sich alles um einen Baguettegrundteig, mit Weizensauerteig angesetzt. Die Teilnehmer werden rustikale Kleingebäcke mit unterschiedlichsten Zutaten wie Oliven, Zwiebeln, Paprika und Kräutern herstellen. Zwischendurch wartet Hengsten mit verschiedenen Dips und Kräuterbutter auf, wobei sie die Rezepte den Teilnehmern natürlich auch verrät.

Von den Teilnehmern der beiden ersten Veranstaltungen war viel Lob zu hören. Mit anderen Interessierten, die ebenfalls alleine auf Tour sind, gemeinsam eine Veranstaltung zu besuchen, kam bestens an. „Unsere Idee ist gut angenommen wurden. Sollte das Interesse weiter steigen, können wir das Angebot jederzeit ausbauen“, sagt Gröwig. Aktuell sind für 2019, wie auch in diesem Jahr, zwei Veranstaltungen geplant.