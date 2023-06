Programm für Kempen 2023/24 Was die Kempener Kultur zu bieten hat

Elisabeth Friese, Leiterin des Kempener Kulturamtes, und ihr Team stellten jetzt das Programm für die Spielzeit 2023/24 vor. Am Samstag, 17. Juni, beginnt im Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße 19 um 11 Uhr der Vorverkauf für die verschiedenen Abonnements. „Wir können in allen Sparten Abos anbieten“, betonte Elisabeth Friese vorab. Gespannt warte man darauf, wie hoch das Interesse an der Kempener Kulturszene in diesem Jahr sei. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie überwunden sei. „Unsere Alt-Abonennten haben wir angeschrieben und gefragt, ob ein Verlängerungswunsch besteht“, sagte Bettina Klapheck, in erster Linie für Comedy und Kabarett zuständig, „der Abo-Verkauf am Samstag richtet sich also an Neukunden.“