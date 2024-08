Kindertheater in Kempen Knallbuntes, pralles Programm für Kinder

Vier Wahlkonzerte stehen bei einem Abo noch zur Auswahl: Das sind die Drum Twins am Sonntag, 22. September 2024, um 15 Uhr in der Paterskirche sowie das Theater con cuore mit „Peter und der Wolf“ am Sonntag, 6. Oktober 2024, um 15 Uhr im Rokokosaal. Hier spielen Marionetten in dem musikalischen Märchen die Hauptrollen.