Verkaufsoffener Sonntag am 18. September : St. Hubert feiert Kürbisfest

Kempen Das Kendeldorf lädt ein. Am Sonntag sind auch die Geschäfte geöffnet. Nach der corona-bedingten Zwangspause wird am Wochenende im Kempener Stadtteil St. Hubert wieder ein Kürbisfest gefeiert.

Dazu lädt der Werbe- und Bürgerring St. Hubert ein, der mit vielen Aktiven aus dem Ort ein abwechslungsreiches Programm für Familien geplant hat. „Das ganze Dorf ist auf den Beinen“, sagt Andrea Lohbeck. In der Vorfreude auf das Fest hat sie bereits die Fahne gehisst, die zu besonderen Ereignissen, etwa zum Schützenfest, aufgehängt wird – in der Hoffnung, dass in diesen Tagen noch viele weitere St. Huberter mitmachen und die Fahne vors Haus hängen. Wer noch keine hat, kann für künftige Feste vorsorgen: Der Heimatverein ist am Sonntag mit einem Stand vor Ort, präsentiert sich und seine Aktivitäten und bietet auch Fahnen an.