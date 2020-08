Ausstellung im Naturparkzentrum Wachtendonk : Leichte „Farben des Niederrheins“

Malen ist ihre große Leidenschaft: Sonja Vandelaar, die in der Region auch als VHS-Dozentin bekannt ist, stellt in Wachtendonk aus. Foto: Norbert Prümen

WACHTENDONK/Kempen Die Kempener Künstlerin Sonja Vandelaar zeigt ihre Arbeiten im Wachtendonker Naturparkzentrum Haus Püllen und sorgt für Lichtblicke in Corona-Zeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

„Farben des Niederrheins“ nennt Künstlerin Sonja Vandelaar ihre Ausstellung, die im Haus Püllen in Wachtendonk gezeigt wird. 25 Arbeiten laden in die Natur und an den Niederrhein ein. Unter Einhaltung von strengen Hygieneregeln gelingt es, der Kunst wieder ein Fenster zu öffnen. Die Kempenerin hält die Momente des Frühlings fest, nimmt den Betrachter mit in den Sommer zu üppigen Blumenwiesen und zu blühenden Rapsfeldern oder an den See.

Ihre Malweise ist abstrakt. Manchen Bildern gibt sie die gegenständliche Note, beispielsweise der „Heimatstadt“ oder aber führt entlang der Pappelallee, einem neben Kopfweide typischen Baum am Niederrhein. Formen und Farben der Natur führen ihren Pinsel. Dabei trägt sie Schicht um Schicht auf, lässt das Farbenspiel zu und sich entwickeln. „Dadurch bekommen die Bilder Tiefe und Lebendigkeit“, sagt die Autodidaktin.

Info Naturparkzentrum nur montags geschlossen Öffnungszeiten Das Haus Püllen in Wachtendonk, Feldstraße 35, ist dienstags bis sonntags von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist bis Mitte Dezember zu sehen.

2005 hat sie mit der Malerei angefangen und sich gleich der abstrakten künstlerischen Ausdrucksweise verschrieben. „Dadurch gebe ich dem Betrachter den Spielraum, sich mit eigenen Gedanken und an erlebten Orten in dem Bild wiederzufinden“, so die Kempenerin. Über Kurse, Workshops und das Ausprobieren an der eigenen Staffelei hat sie sich das Handwerk beigebracht und immer weiter perfektioniert. Ideen und Motive kommen ihr während des Malens. „Für mich ist es ein Prozess, wenn ich die Farbschichten auftrage“, sagt Sonja Vandelaar. Zusätzliche Spielarten bringt sie durch Naturmaterialien, wie Gräser und Blätter, in ihre Arbeiten. Die Malerei macht ihr Spaß und schnell wird für den Betrachter erkennbar – die Malerei ist ihre große Leidenschaft. „Ich stecke meine Energien rein. Meine Bilder sind der Ausdrucks meines Ichs und zeigen, was ich empfinde“, sagt Vandelaar. Individualität ist ihr Markenzeichen, deshalb gibt es von einem Bild auch keine zweite Arbeit. Ihre Farben sind harmonisch, erfreuen den Betrachter. In diesem Fall sommerlich leicht und unbeschwert, weit weg von Corona.

Ihre Leidenschaft für die Malerei und das Zusammenspiel von Farben gibt sie in ihren Ausstellungen an den Betrachter weiter wie auch als Dozentin in Kursen der Volkshochschulen Gelderland und Viersen an Erwachsene. Kempener Schulkinder entführt sie während der Nachmittagsbetreuung in die Farbwelten. „Meine Botschaft ist einfach und klar. Mit meiner Arbeit will ich anderen Menschen Freude machen. Gleichzeitig bedeuten die Bilder in den Farben des Niederrheins auch Heimat für mich“, so Sonja Vandelaar.