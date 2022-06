Von den Nazis verfolgt und ermordet : Künstler Demnig verlegt Stolpersteine in Kempen

An der Heilig-Geist-Straße 21 verlegte Künstler Gunter Demnig am Donnerstagnachmittag Stolpersteine für Else, Siegmund und Carola Winter. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Standorte werden auch in die Stolperstein-App eingepflegt, so dass man ganz leicht unterwegs Informationen per Smartphone abrufen kann.

Zum achten Mal sind am Donnerstag in Kempen Stolpersteine verlegt worden. Die Steine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, der seit 1992 die glänzenden Messingtafeln im Pflaster verlegt, um an Menschen zu erinnern, die von den Nationalsozialisten verfolgt, in die Flucht getrieben oder ermordet wurden. Erneut kam Demnig nach Kempen, um weitere Steine zu verlegen. Schüler der weiterführenden Schulen begleiteten die Verlegung, so auch der Chor des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums, der in verschiedenen Sprachen um Frieden bat. Junge Menschen einzubinden, ihnen das Schicksal der Kempener vor Augen zu führen, die durch die Nazis verfolgt und ermordet wurden, ist ein wesentlicher Teil der Arbeit der Initiative Projekt Stolpersteine, die die Verlegung der Steine seit 2015 in Kempen organisiert. Unter anderem polieren Schüler einmal im Jahr die Messingtafeln, bis sie glänzen.

Viele Geschichten der verfolgten Kempener hat der Historiker Hans Kaiser untersucht, so auch für die jüngste Verlegung. Da ist beispielsweise der Buchdrucker Theodor Schlagermann (Stolperstein vor dem Haus Oedter Straße 82), der als Sozialdemokrat Widerstand leistete, denunziert wurde und ins Zuchthaus kam. Da ist Johanna Lambertz (Kurfürstenstraße 13), die von den Nazis verfolgt wurde, weil sie Jüdin war. Mit ihrem Ehemann Moritz Lambertz führte sie ein Metzgerei an der Tiefstraße. Er starb 1933, sie emigrierte nach Venlo, wo sie 1940 starb.

Da ist Helene Simon (Thomasstraße 4a), die als Jüdin 1942 zunächst ins Konzentrationslager Theresienstadt, später nach Treblinka gebracht wurde, wo sie starb. Da ist die jüdische Familie Winter mit Else, Siegmund und Carola, für die Demnig an der Heilig-Geist-Straße 21 Stolpersteine verlegte und an die Kempens Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans als Zeitzeuge erinnerte. Siegmund Winter starb 1943 in Theresienstadt, seine Tochter Carola wurde 1944 nach Auschwitz deportiert und starb vermutlich schon auf der Fahrt dorthin. Und an der Kerkener Straße 1 erinnern Stolpersteine an Karl, Berta, Mirjam und Ruth Winter, die in die Niederlande flohen, von mitfühlenden Menschen getrennt voneinander von einem Versteck ins nächste gebracht wurden, bis sie im grenznahen Örtchen Sevenum das Kriegsende erlebten.

Ihre Geschichten werden Interessierte künftig auch auf der Internetseite des Projekts Initiative Stolpersteine (www.stolpersteine-kempen.de) nachlesen können. Dort sind die Biografien der Menschen verzeichnet, an die in Kempen Stolpersteine erinnern. Wo überall in der Stadt Stolpersteine verlegt wurden – nicht nur in Kempen selbst übrigens, sondern auch in St. Hubert – ist auf einem Stadtplan zu sehen. Wer sich für die Geschichte der verfolgten Kempener interessiert, kann auch eine App fürs Smartphone nutzen, die der WDR im Januar vorstellte.

Die App macht die Geschichte der Menschen hinter den Steinen digital zugänglich durch Texte, aber auch Fotos und Audio-Formate. Ist die App erst einmal auf dem Smartphone installiert, kann man sich beim Spaziergang durch Kempen sofort weitere Informationen anzeigen lassen, wenn man unterwegs einen Stolperstein entdeckt. Dafür musste die Kempener Initiative zunächst dafür sorgen, dass Fotos und Dokumente in die Datenbank eingepflegt werden konnten.

Auch die Informationen zu den weiteren Stolpersteinen werden dort in den nächsten Tagen eingepflegt, kündigte Ute Gremmel-Geuchen, Sprecherin des Projekts Initiative Stolpersteine, an. „Stolpersteine NRW” ist als App auf dem Smartphone und am PC unter stolpersteine.wdr.de nutzbar.

