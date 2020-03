Absperrgitter : Kritik an Baustellenführung an der Thomasstraße

Kritik an Baustellenführung an der Thomasstraße

Radfahrer müssen im Baustellenbereich an der Zufahrt zum Burgparkplatz in der Kempener Altstadt absteigen. Foto: Heiner Deckers

Kempen Absperrgitter sollen Radfahrer zum Absteigen zwingen. Der Durchlass ist eng gewählt, um Unfälle zu verhindern.

Für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Thomasstraße (ehemaliges „Burg-Café“) ist seit Monaten eine Baustelle eingerichtet, die bis auf die Fahrbahn reicht. Dort ist eine Baustellen-Ampel eingerichtet, die die Ausfahrt vom Parkplatz an der Burg einbezieht. Nachdem es an der Ausfahrt bereits zu gefährlichen Situationen zwischen Autofahrern, die mit ihren Wagen bei Grün den Parkplatz verlassen wollten, und Radfahrern, die von der Burgwiese kommend in Richtung Altstadtring fahren wollten, gekommen war, hat die Stadtverwaltung zur Sicherheit an dieser Stelle ein Sperrgitter auf dem kombinierten Fuß-/Radweg aufstellen lassen. Radfahrer müssen nun absteigen und ihr Rad durch die Barriere schieben. Zusätzlich wurden auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in beiden Richtungen Schilder aufgestellt, die Radfahrern die Durchfahrt verbieten und sie zum Absteigen vom Rad auffordern. Damit soll dieser besondere Gefahrenpunkt entschärft werden.