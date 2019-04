Kempen : Kripo ermittelt wegen Disco-Brand

Kempen Die Kriminalpolizei hat beim Brand in der früheren Diskothek im Kempener Sporthotel einen Sachverständigen eingeschaltet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden mehrere Brandherde gefunden. Derzeit werde daher auch in Sachen Brandstiftung ermittelt.

Die Ermittlungen könnten sich aber über ein bis zwei Wochen hinziehen, so die Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. Am frühen Sonntagmorgen war in dem Gebäudekomplex am Schmeddersweg ein Feuer ausgebrochen.