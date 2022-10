Vorfall an Gymnasium in Kempen : Kripo ermittelt nach Einbruch am LvD

Vorfall an Gymnasium in Kempen

Kempen Die Grünen fordern, dass die Stadt ihre Einbruchsschutz-Konzepte überprüft. Denn immer wieder sind Schulen und Kitas Ziel von Einbrechern.

Nach einem Einbruch in ein Schulgebäude des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) an der Berliner Allee in Kempen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen Unbekannte zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, in das Gebäude ein. Den Zugang verschafften sie sich vermutlich durch die Eingangstür, im Gebäude hebelten sie mehrere Türen auf.

Immer wieder registriert die Polizei Einbrüche an Schulen und anderen Einrichtungen, unter anderem waren das LvD und die Gesamtschule in diesem Jahr bereits Ziel von Einbrechern. Die Fraktion der Grünen in Kempen fordert nun, dass die Stadt ihre Einbruchsschutz-Konzepte für die städtischen Bildungseinrichtungen prüft und gegebenenfalls nachrüstet, um weitere Einbrüche zu vermeiden. „Immer wieder stehen städtische Bildungseinrichtungen im Fokus von Einbruchsdiebstahlsdelikten sowie Sachbeschädigungen“, begründen Fraktionsvorsitzender Joachim Straeten und Monika Schütz-Madré, stellvertretende Bürgermeisterin in Kempen, den Antrag der Grünen: „Dies führt nicht nur zu immensen Sachschäden, sondern auch zum Ausfall wesentlicher Infrastruktur und damit zur Beeinträchtigung des Schul- und Kita-Betriebs.“ Über das Vorhaben wollen die Grünen noch im November in den Ausschüssen sprechen, die Entscheidung hätte dann der Rat am 15. Dezember. Er soll nach dem Wunsch der Grünen die Verwaltung beauftragen, bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 Einbruchsschutz-Konzepte und -vorrichtungen zu prüfen und gegebenenfalls „effektive Maßnahmen baulicher und meldetechnischer Art“ zu ergreifen, um den Einbrechern ihr Werk zu erschweren.