Weihnachten 1939, die erste Kriegsweihnacht : Frieden denen, die guten Willens sind

Auf der St. Huberter Straße ziehen Soldaten ihre aufgebockte Feldbäckerei zum Tivolihaus am Kempener Bahnhof, um dort eine Weihnachtsfeier vorzubereiten. Foto: Marianne Westphal

Kempen Heute vor 80 Jahren, am 24. Dezember 1939, feierten die Menschen im Kreisgebiet ihr erstes Weihnachten im Zweiten Weltkrieg. Dass sich aus dem Überfall auf Polen ein weltweiter Krieg entspinnen würde, ahnte damals kaum jemand. So lief die Kriegsweihnacht 1939 unter bescheidenen Umständen ab, aber nicht düster.

Von Hans Kaiser

Kempen im Dezember 1939: Das erste Weihnachtsfest im Zweiten Weltkrieg steht vor der Tür. Die kleine Stadt platzt aus allen Nähten. Mitte Oktober sind in Nebel und Schnee, aus Polen kommend, die Einheiten der 30. Infanteriedivision in die Kreisstadt und ihr Umland eingerückt. Sie bereiten sich hier auf den Einmarsch in die neutralen Niederlande vor. An die 1000 Landser liegen nun in der kleinen Stadt, die am 1. September mit Schmal­broich knapp 10.000 Einwohner zählt. Zu den Soldaten kommen die Arbeiter der „Organisation Todt“, der halbmilitärischen Bau-Truppe des Dritten Reiches. Jeden Morgen um sechs werden sie mit Omnibussen an die niederländische Grenze gekarrt, um dort die Bunker des so genannten „Westwalls“ zu errichten – der Verteidigungslinie des Reiches gegen einen Angriff aus dem Westen. Die Einquartierten sind in Privatwohnungen, Schulen, Gasthaussälen und Baracken untergebracht. Mit dem Reichsarbeitsdienst (RAD), der in einer ehemaligen Schnapsbrennerei an der Mülhauser Straße untergebracht ist, hausen so insgesamt 3500 Mann in und um Kempen. Mehr als ein Drittel der einheimischen Bevölkerung.

Es ist der kälteste Winter seit Menschengedenken. Die Säle der Gaststätten und Hotels, in denen die Soldaten auf Strohsäcken kampieren, sind nur schlecht zu heizen. In der Landgemeinde Schmalbroich liegen auf den Wegen so hohe Schneeverwehungen, dass die entfernter wohnenden Kinder drei Wochen lang nur unregelmäßig zur Schule kommen. Am 11. Januar 1940 fällt in Kempen das Thermometer auf minus 24 Grad. Bereits kurz vor Weihnachten ist es bitterkalt. So werden die frierenden Krieger, soweit möglich, in Privatquartiere verlegt und finden eine herzliche Aufnahme bei Gastfamilien.

Die Soldaten revanchieren sich, indem sie ihren Quartiergebern einen Teil ihrer Weihnachtszulage schenken: Jeder Landser hat von seiner Verpflegungsstelle zusätzlich eine Packung Kekse bekommen, dazu Printen, zwei Äpfel und eine Tafel Schokolade. Und die Zivilbevölkerung? Für die gilt seit dem 1. September, dem Ausbruch des Krieges, die Lebensmittelkarte. Aber im Dezember hat’s Sonderzuteilungen gegeben. Schokolade und Marzipan, dazu ein bis zwei Äpfel füllen den bunten Teller.

Das Regime weiß, dass Linientreue vor allem durch den Magen geht – und hat entsprechende Vorkehrungen getroffen. Die werden durch geschickte Propaganda vor aller Augen geführt: Um die Verpflegungsleistung der Wirtschaftsämter zu demonstrieren, steht vor dem Kramer-Museum ein prachtvoller Tannenbaum, gold und silbern geschmückt und behängt mit genau den Süßigkeiten, die die Bevölkerung gerade auf Bezugsschein bekommen hat. Auch Textilien und andere kleine Geschenke hat’s als Sonderzuteilung gegeben. Endlich kann man wieder ein bisschen einkaufen. Auf der Strecke zwischen Willich und Krefeld verkehren Sonderzüge der Straßenbahn-Linie 8 mit mehreren Wagen, um den Strom der geschenkfreudigen Menschen an den einkaufsfreien Sonntagen vor Weihnachten in die Läden der Großstadt zu bringen. Freilich – den Begriff „Advent“ hat die kirchenfeindliche Regierung gestrichen, vielmehr ist jetzt von „Silbernen Sonntagen“ die Rede.

Auf die bescheidene Weihnachtsbeleuchtung, die drei Jahre zuvor in Kempen eingesetzt hat, muss man aus Luftschutzgründen verzichten. Bisher hat im Dezember eine Girlande aus Segeltuch, mit einigen Glühbirnen besteckt, die Fassade des Rathauses am Markt geschmückt. Jetzt, im Krieg, ist jedes Außenlicht verboten. Es könnte ja feindliche Flieger anlocken. Aber das ist man gewohnt. Die erste Verdunklungsübung hat’s bereits am 23. Oktober 1935 gegeben, im Zuge der Wiederaufrüstung Deutschlands. Auch an einen Weihnachtsmarkt, wie er im Rahmen des nationalsozialistischen Winterhilfswerks im großen Saal der „Königsburg“ am Donkring am Rande der Kempener Altstadt stattgefunden hat, ist nicht zu denken. Dazu ist im Zeichen der Kriegswirtschaft das Warenangebot zu knapp.

Soldaten im Saal der „Königsburg“ am Donkring bei einer feucht-fröhlichen Weihnachtsfeier. Foto: Marianne Westphal

Was wohl noch kommen mag? Die meisten Menschen haben ein beklommenes Gefühl im Bauch, aber nicht wirkliche Angst im Herzen. Schließlich: Die Wehrmacht hat Polen innerhalb von drei Wochen besiegt. Der Feldzug hat bewiesen, wozu die deutschen Soldaten imstande sind. Der bisherige Kriegsverlauf hat gezeigt: Die französische Armee ist auf Verteidigung eingestellt. Ist sie erstmal besiegt, wird England isoliert sein und sicher klein beigeben, hoffen die meisten. Einen Krieg gegen die USA oder die Sowjetunion kann sich damals niemand vorstellen. Wozu also sich Sorgen machen? Der „Führer“ wird’s schon richten, er wird für Frieden sorgen (…). Keiner ahnt, dass Hitler etwas ganz anderes vorhat. Der Feldzug gegen die Niederlande, Belgien und Frankreich hat noch gar nicht begonnen, da hat er schon den Überfall auf die Sowjetunion im Blick. Nur wenige Monate noch, dann werden in seinem Führerhauptquartier Tannenberg im Schwarzwald die Vorbereitungen dazu beginnen. Ab dem 28. Juni 1940 wird die Planungsabteilung der Wehrmacht detaillierte Pläne zur Eroberung der riesigen Gebiete ausarbeiten.

Jetzt wird erstmal Weihnachten gefeiert. Aber in einer Art, so propagiert es jedenfalls die NS-Führung, die mit dem christlichen Fest nicht viel zu tun hat. Die Nationalsozialisten verachten christliche Symbole und Feiern. Sie feiern nicht die Geburt Christi – der war ja Jude – sondern den germanischen Sonnenwendkult, jedenfalls so, wie sie sich ihn vorstellen. Das Gebot der Nächstenliebe, in deren Zeichen das christliche Weihnachtsfest steht, widerspricht ihrer Weltsicht. Auch in Kempen haben sie alles getan, um den Heiligen Abend in eine „Jul-Feier“ umzudeuten und den Christbaum in eine „Jul-Tanne“. Statt der „Stillen Nacht“ soll das Lied „Hohe Nacht der klaren Sterne“ gesungen werden. Es stammt von demselben Texter, der auch „Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg“ verfasst hat. In diesem Staat gibt es nichts, was nicht propagandistisch ausgeschlachtet wird. Weihnachten also nicht als Fest des Friedens, sondern als Propaganda-Faktor im Krieg. Indes: Das durchzusetzen, ist den Nazis in Kempen nur bei einem kleinen Teil der Bevölkerung gelungen.

Am Sonntag, 24. Dezember 1939, bringt die Niederrheinische Volkszeitung einen heroischen Holzschnitt, der singende Soldaten zeigt. Foto: Kreisarchiv

Jüngster Kaplan in Kempen ist damals Paul Siepen, von seinen Kommunionkindern liebevoll „Pausi“ genannt. Siepen, der von 1952 bis 1977 Pfarrer in Willich sein wird, führt die Kriegschronik der Propsteipfarre. „Unsere Pfarrkirche erstrahlt wie jedes Jahr im Festgewand“, trägt er am 29. Dezember 1939 ein. Und er rühmt den regen Kirchenbesuch, den starken Andrang zu den Beichstühlen und den zahlreichen Kommunions-Empfang über die Feiertage. „Die Mette wies mehr Besucher auf als im Vorjahre, darunter waren viele Soldaten.“ Ja, der Krieg lehrt beten. Vor allem für die jungen Männer, die jetzt irgendwo ihren Dienst bei der Wehrmacht tun. Aber in Kempen hat über Weihnachten Harmonie geherrscht: „Über die Straßen waren in den Festtagen Ruhe und Stille ausgebreitet“, schreibt der Kaplan und wendet sich dann der Weltlage zu: „Wenigstens ein Hauch von Frieden lag auf den Völkern und Staaten; von einem Frieden, der allerdings nur denen verheißen ist, die guten Willens sind.“ Versteckte Kritik an der Kriegspropaganda des NS-Regimes.