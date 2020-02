Jahresstatistik der Polizei : Tödliche Unfälle: Besonders Tönisvorst war 2019 betroffen

Ein tödlicher Unfall ereignete sich auf der Kempener Straße in Tönisvorst. Eine Frau wurde von einem Pkw erfasst und war sofort tot. Foto: Günter Jungmann

Kempen Die Polizei stellte am Dienstag ihre Jahresbilanz für das Jahr 2019 vor. Für Willich und Kempen benannte die Behörde je einen Unfallschwerpunkt.

Im Osten der Kreises Viersen hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2018 kaum verändert. Am günstigsten stellte sich die Lage in Grefrath dar, hier sank die Zahl der Unfälle um 15 auf 34. Einen Unfall mehr als 2018 gab es in Kempen: 125. Leicht gestiegen ist die Zahl der Unfälle auch in Willich (plus elf auf 148) und Tönisvorst (plus fünf auf 94). Als besondere Unfallschwerpunkte nannte die Polizei am Dienstag die St.-Töniser-Straße / L 382 / L 362 / L 26 mit 15 Unfällen. Dabei gab es drei Schwerverletzte, davon zwei Radfahrer, und ebenfalls drei Leichtverletzte. Sechs der Unfälle sind laut Polizei auf Fehler beim Abbiegen zurückzuführen.

Ein Unfallschwerpunkt in Kempen ist der Bereich Schauteshütte, Arnoldstraße. Hier gab es im vergangenen Jahre vier Unfälle mit einem Schwer- und zwei Leichtverletzten. Dabei handelt es sich ausschließlich um Radfahrer. In drei Fällen stehen Abbiegefehler in der polizeilichen Statistik.

Von den tödlichen Unfällen ist besonders Tönisvorst betroffen, vier Fälle sind aktenkundig. Unter anderem wurde eine 32-Jährige am Ortsausgang Vorst von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Zwei tödliche Unfälle gab es in der Stadt Willich. Bei einem von ihnen wurde eine 14-jährige Skaterin an der Schottelstraße in Anrath von einem Trecker erfasst. In Kempen starb im Dezember ein Rennradfahrer, der auf der Otto-Schott-Straße ungebremst auf einen Laster auffuhr.

(hd)