Schülerin der Kreismusikschule Kempenerin besteht Aufnahmeprüfung an Musikhochschule

Zwei Schülerinnen der Kreismusikschule Viersen haben ihre Aufnahmeprüfungen an renommierten Musikhochschulen bestanden. Wie der Kreis Viersen mitteilt, hat sich die Kempenerin Ella Thomas erfolgreich an der Universität der Künste Folkwang und an der Musikhochschule Lübeck beworben. In Lübeck werde sie im Oktober ihr Schulmusikstudium beginnen. Die Viersenerin Anna Engels hat am Konservatorium in Bolzano/Bozen einen Studienplatz im Fach Gesang bei Sabina Martin erhalten.