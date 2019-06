Kreisleistungsschau : Wehrleute stellen ihr Können unter Beweis

KEMPEN Die Kreisleistungsschau der Feuerwehren fand mit mehr als 300 Teilnehmern in Kempen statt.

(RP) Seit mehr als 30 Jahren findet in Kempen der Leistungsnachweis der Feuerwehren aus dem Kreis Viersen statt. Mehr als 300 Teilnehmer waren nun angetreten, um rund um die Feuer- und Rettungswache an der Heinrich-Horten-Straße in Kempen ihr Können zu demonstrieren. Neben Wehrleuten aus dem Kreis Viersen traten auch Gastgruppen aus den Kreisen Kleve und Neuss an.