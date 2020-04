Corona-Beschränkungen : Kreisarchiv öffnet, Museum bleibt zu, Mairitt fällt aus

Das Kreisarchiv in der Kempener Burg öffnet am Montag wieder. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen/Grefrath Was hat geöffnet, was bleibt geschlossen, wie sind Einrichtungen im Kreis Viersen aktuell erreichbar? Hier eine kleine Auflistung. Stichworte: Kreisarchiv, Volkshochschule, Freilichtmuseum Grefrath, Kreismusikschule.

Als erste Einrichtung des Kreises Viersen öffnet das Kreisarchiv in der Kempener Burg (Thomasstraße 20) am Montag, 27. April, wieder für Besucher. Das Freilichtmuseum in Grefrath bleibt dagegen weiterhin geschlossen und ist für Besucher nur digital erreichbar. Die Kreisvolkshochschule bietet ebenfalls Alternativen online. Der Unterricht der Kreismusikschule findet nur übers Internet statt. Wie der Kreis Viersen weiter mitteilt, werden derzeit Konzepte für diese Einrichtungen erarbeitet, um nach entsprechenden Entscheidungen der Landesregierung den Betrieb schnell wieder aufnehmen zu können.