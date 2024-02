Debatte im Kreis Viersen Zukunft des interkommunalen Museumsdepots fraglich

Der SPD-Antrag beschäftigte jetzt den zuständigen Kulturausschuss des Kreistages. Die Sozialdemokraten bemängeln, dass die bisherigen Planungen für ein solches Depot „ohne eine ausreichende Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs im Kreis Viersen“ abgelaufen seien. Zum Hintergrund: Der Kreis Viersen braucht fürs Inventar des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath, das nicht ständig ausgestellt ist, zusätzlichen Lagerraum. Vor geraumer Zeit hat der Kreis bei anderen Museen in der Region angefragt, ob sie sich an einem solchen interkommunalen Depot beteiligen wollten. Neben dem Niederrheinischen Freilichtmuseum zeigten das Städtische Kramer-Museum in Kempen, das Textilmuseum „Die Scheune“ in Hinsbeck und das Niederrheinische Museum in Kevelaer Interesse. Sie wurden vom Kreis Viersen im März 2021 mit ins Boot genommen.