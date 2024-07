Kirchenstatistik für 2023 Zahl der Katholiken im Bistum Aachen sinkt weiterhin

Auch in Kempen, Grefrath, Tönisvorst und Willich gibt es weniger Katholiken. In Kempen wurden 2023 insgesamt 13.696 Kirchenmitglieder gezählt, im Vorjahr waren es noch 14.117 (- 2,98 Prozent). Nur neun kirchliche Trauungen gab es 2023 in Kempen (Vorjahr: 25), zudem 88 Taufen (Vorjahr: 109), 112 Erstkommunionen (Vorjahr: 121) und 107 kirchliche Bestattungen (Vorjahr: 110). Das Bistum zählte in Kempen 256 Austritte (Vorjahr: 374) und eine Wiederaufnahme. In Grefrath wurden 2023 insgesamt 7766 Kirchenmitglieder gezählt, im Vorjahr waren es 7976 (- 2,63 Prozent). Es gab zwölf Trauungen (Vorjahr: 20), 46 Taufen (Vorjahr: 70), 64 Erstkommunionen (Vorjahr: 63) und 141 kirchliche Bestattungen (Vorjahr: 162). Die Kirche zählte 75 Austritte (Vorjahr: 137), zwei Eintritte und eine Wiederaufnahme.