Kreis Viersen : Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 306

Kreis Viersen In einem Pflegeheim in Niederkrüchten ist am Sonntag eine 91-jährige Bewohnerin, die mit dem Corona-Virus infiziert war, gestorben. Sie ist die vierte Tote in dem Heim, in dem sich 36 Bewohner und acht Beschäftigte angesteckt haben.

Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen erhöht sich damit auf zehn.

Zudem ist das Corona-Virus im Kreis bei weiteren zehn Menschen nachgewiesen worden. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 306. Dies teilte der Kreis Viersen am Sonntag (Stand: 17.50 Uhr), 5. April, mit. Am Samstag, 4. April, waren noch 296 Erkrankte gezählt worden. Seit Beginn der Pandemie wurde das Coronavirus bei insgesamt 403 Menschen im Viersener Kreis nachgewiesen. 88 sind bereits genesen, 19 befinden sich in stationärer Behandlung, und 321 Kontaktpersonen sind in häuslicher Isolierung.

In Willich gab es am Sonntag 91 bestätigte Corona-Infizierte und damit die meisten im Kreis Viersen. In Tönisvorst lag die Zahl der Fälle weiterhin bei 47, in Kempen bei 38 und in der Gemeinde Grefrath bei 21. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Kreises unter www.kreis-­viersen.de/corona.

(emy)