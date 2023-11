Aktion startet am 27. November Youngcaritas ruft zum Kippen-Sammeln auf

Zudem dauere es etwa 14 Jahre, bis sich der aus Zellulose bestehende Filter einer Zigarette zersetzt habe – im Salzwasser sogar bis zu 400 Jahre. Die kleinen Fasern würden von der Umwelt aufgenommen sowie von Tieren, die sie mit Nahrung verwechselten. Wer bei der „#fillthebottle“-Challenge mitmachen möchte, schickt ein Foto von den in einem Behältnis gesammelten Zigarettenstummeln per E-Mail an youngcaritas@caritas-viersen.de, über Instagram unter @youngcaritas_viersen. Als kleines Dankeschön gibt es bei einer Verlosung 100 Euro für die Klassenkasse zu gewinnen oder für eine Familie die „Ich-steh-auf-Vielfalt“-Socken von Youngcaritas, von deren Erwerb jeweils eine Spende an „HateAid“ geht. Die Organisation unterstützt die Opfer von Online-Hassrede und Hasskommentaren im Netz.