Vatertag im Kreis Viersen Wo an Christi Himmelfahrt gefeiert wird

Party Der Vatertag wird in St. Tönis ab 12 Uhr ausgiebig auf dem Rathausmarkt gefeiert. Der St. Töniser Werbering und Gastronom Nico Frass vom Wirtshaus 1857 laden zu frisch gezapftem Bier und kühlen Getränken in die City ein, das Trio Geile Zeit sorgt für Stimmung. In Willich will die Sportbar und Eventlocation Krücken, Peterstraße 56, ab 10 Uhr den Tag aller Väter feiern. „Wir grillen, tanzen und feiern gemeinsam im Biergarten“, heißt es in der Ankündigung. Dazu spielt DJ Tim Twice live an den Desks, der Eintritt ist frei.