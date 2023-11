Panzerriegel, Gitter, Kameras Wie man sein Haus am besten vor Einbrechern schützt

Nach der Zeitumstellung wird es nun wieder früher dunkel. Beste Bedingungen für Einbrecher, die den Schutz der Dunkelheit schätzen, um unentdeckt zu bleiben. Am frühen Abend sind viele Menschen noch bei der Arbeit, niemand ist zu Hause. In der Einfahrt steht kein Auto, drinnen ist alles dunkel. Da setzen Diebe den Hebel an Fenster, Terrassentür oder Haustür, und brechen ein.