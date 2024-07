Zahlen für den Kreis Viersen Wie die Kommunen beim Stadtradeln abgeschnitten haben

Unter www.stadtradeln.de lässt sich einsehen, wie die einzelnen Kommunen im Kreis Viersen abgeschnitten haben. In Kempen, der erfolgreichsten Teilnehmer-Kommune im Kreis vor der Stadt Viersen, waren es 1265 Radlerinnen und Radler, die in 36 Teams insgesamt 178.410 Kilometer zurückgelegt und so 30 Tonnen des Treibhaussgases Kohlendioxid (CO 2 ) vermieden haben. Mit Abstand am erfolgreichsten war in Kempen das Team des Gymnasiums Thomaeum mit 37.064 Kilometern, gefolgt von der Regenbogenschule mit 22.119 Kilometern und der Gesamtschule Kempen mit 19.189 Kilometern.